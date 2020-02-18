النصر يخطف 3 نقاط أمام الزعيم الإماراتي في مشواره الآسيوي #العين_النصر

اقتنص فريق النصر السعودي فوزا غاليا من ملعب مضيفه العين الإماراتي /2 1 اليوم الثلاثاء في

الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ونجح النصر في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين بواقع هدف في كل شوط.

وتقدم عمر ياسين بهدف للعين في الدقيقة 18 وادرك مختار علي التعادل

للنصر في الدقيقة 57 ثم تكفل المغربي عبد الرزاق حمد الله بهدف الفوز

للفريق السعودي قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وتصدر النصر المجموعة الرابعة مؤقتا برصيد أربع نقاط وظل العين بلا رصيد

من النقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

وبدأ النصر مهاجما منذ البداية بحثا عن تسجيل هدف مباغت يربك به حسابات

أصحاب الأرض ويقربه من الخروج بنتيجة إيجابية لكن هجمات الفريق السعودي

على مرمى الحارس خالد عيسى لم تصل لدرجة الخطورة خلال الدقائق العشر

الأولى.

وعلى عكس سير اللعب كاد لابا كودجو فودوه أن يتقدم بهدف للعين في

الدقيقة 11 بعدما انفرد بحارس النصر براد جونز لكنه سدد في النهاية

خارج الشباك.

والغى الحكم هدفا سجله لابا للعين في الدقيقة 14 بداعي التسلل.

وتقدم عمر ياسين بهدف للعين في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة ذكية من

لابا داخل منطقة الجزاء ليسدد من لمسة واحدة في الشباك.

وكان المغربي عبد الرزاق حمد الله قريبا من إدراك التعادل للنصر في

الدقيقة 28 عبر ضربة حرة نفذها بشكل قوي لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى

العين تماما.

واوشك حمد الله على معادلة النتيجة للنصر قبل ست دقائق من نهاية الشوط

الأول بعد خروج خاطئ من الحارس خالد عيسى لينفرد المهاجم المغربي

بالمرمى تماما لكن مدافع العين تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وفي الوقت بدل الضائع الغى الحكم هدفا سجله حمد الله للنصر بداعي التسلل

لينهي العين شوط المباراة الأول متقدما بهدف دون رد.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة نسبيا مع ميل الأفضلية لصالح النصر الذي

حاول إعادة تنظيم صفوفه بحثا عن هدف التعادل.

وشهدت الدقيقة 57 هدف التعادل للنصر عن طريق مختار علي بعد ضربة حرة

نفذها المغربي نور الدين امرابط صوب المرمى ليلمس مختار الكرة بقدمه في

الشباك.

وكان بمقدور حمد الله أن يضيف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 65 بتسديدة

قوية زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت قريبة من الشباك

الإماراتية.

وضاعت فرصة مؤكدة للعين لاستعادة تقدمه عندما سدد باويرزهان إسلام خان

كرة قوية ابعدها براد جونز بصعوبة لتصل إلى محمد أحمد أمام المرمى

مباشرة لكن حارس النصر تألق مجددا وأبعد الخطر.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أضاف حمد الله الهدف الثاني للنصر بعد

خطأ فادح من خالد عيسى حارس العين الذي خرج من مرماه بشكل غريب ليقتنص

منه المهاجم المغربي الكرة ويسدد في الشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة دون حدوث جديد على مستوى النتيجة ليخرج النصر

فائزا بهدفين مقابل هدف.