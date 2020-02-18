جائزة الأميرة صيته بنت عبد العزيز تطلق منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية في نجران

برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد تستعد حاضرة الجنوب نجران في هذه الآونة لاستضافة منتدى اكتشاف المواهب الاجتماعية الذي ينعقد خلال الفترة من 24 -26 فبراير الجاري، وتنظمه الأمانة العامة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع مركز الحوار الوطني في منطقة نجران.

ويهدف المنتدى إلى اكتشاف وتسليط الضوء على الناشطين في مجال العمل الاجتماعي، إلى جانب تقديم ورش وأوراق عمل تتضمن فتح الأبواب أمام المبادرات المتميزة وتشجيع الأفكار الجديدة والأفكارفي ميدان الأنشطة الاجتماعية بغرض استثمار الطاقات الشبابية، كما سيعمل المنتدى على التعريف بنجران إعلامياً وطرح مبادراتها الاجتماعية والاستثمارية بجانب عقد جلسات حوارية تضم المسؤولين والمختصين ويسبق كل ذلك تنظيم كرنفال ثقافي على شرف افتتاح أمير المنطقة لأعمال المنتدى وسوف تمنح أمانة الجائزة شهادات تقدير للمشاركين في المنتدى.

من جهتها عدّت الأميرة نوف بنت عبدالله آل سعود رئيسة اللجنة التنفيذية وعضو مجلس الأمناء بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، المنتدى مسؤولية وطنية وواجب اجتماعي من الجائزة تجاه المجتمع السعودي، لافتة في ذات الصدد إلى الدور الكبير الذي تمثله هذه المنتديات في اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب المبادرات والاهتمام بالأفكار الخلاقة.

إلى ذلك يقدم المنتدى عدد من المنصات الحوارية المفتوحة و ورش العمل عدد من أوراق العمل التي تلامس القضايا الاجتماعية وتساهم في تقديم حلول علمية لجودة الحياة الاجتماعية وضرورة تبني منهجيات علمية مبكرة لإكتشاف المواهب المختلفة وتوجيهها وحماية المواهب من الأفكار المضللة والتوجهات الغير صحيحة من خلال برامج توعية شاملة، إضافة لدور الإعلام في دعم المواهب الاجتماعية وتسليط الضوء عليهم.

يشار إلى أن المنتدى سيشهد حضوراً نوعياً لعدد من الشخصيات السعودية والخليجية المهمة بجانب نخبة من الإعلاميين، والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاجتماعي والإنساني بالمملكة.