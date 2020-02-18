صحيفة إيطالية: كابتن السفينة اللبنانية المحتجزة في جنوة اعترف أن الأتراك طالبوا الطاقم بالكذب بشأن التوقف في ليبيا

كشف تقرير لصحيفة إيطالية، الثلاثاء، عن أن كابتن السفينة اللبنانية Bana المحتجزة في جنوه اعترف أنه شاهد الآليات والأسلحة في مخازن السفينة وعشرات الجنود الأتراك على متنها.

وأفاد التقرير كابتن السفينة اللبنانية Bana المحتجزة في جنوه قال إن الشحنة كانت عربات مزودة بالرادار وسيارات جيب ذات مدافع مضادة للدبابات والمدافع الرشاشة والقاذفات والصواريخ.

وفي شهادته أقر كابتن السفينة اللبنانية Bana المحتجزة في جنوة بأن الجيش التركي، والمخابرات التركية طلبت من الطاقم أن يكذب بشأن التوقف في ليبيا.

واعترف بأن هناك على الأقل 3 رحلات قامت بها السفينة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية من تركيا إلي طرابلس قبل أن يتم حجز السفينة.