اليمن: إسقاط طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات جنوبي الحديدة

سقطت الدفاعات الجوية بالقوات اليمنية المشتركة، اليوم الثلاثاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء مديرية “الدريهمي” جنوب محافظة الحديدة، وسط تصاعد خروقات ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إن “طائرة حوثية مسيرة محملة بالمتفجرات كانت تحاول استهداف قرى سكنية بمديرية الدريهمي قبل أن يتم إسقاطها بنجاح”، وفقاً لما أورده موقع “المشهد” اليمني.

وأشار البيان إلى أن الميليشيا الحوثية كثفت من خروقاتها لاتفاق السويد، وشنت قصفاً بالدبابات على القرى السكنية بالدريهمي.

وتدور معارك متواصلة منذ فجر الیوم، في محیط مدینة الدریھمي مركز المدیریة، والقوات المشتركة تسیطر على أجزاء من المدینة ولاتزال التعزیزات

والمعارك مستمرة.