الأندية السعودية في الجولة الثانية .. «علامات كاملة» .. صدارة و وصافة #العين_النصر #التعاون_الدحيل

حققت الأندية السعودية العلامة الكاملة في بطولة دوري أبطال آسيا 2020م ضمن لقاءات الجولة الثانية.

و انتصر الهلال على مضيفه شباب أهلي دبي بدبي و أكمل الأهلي توهج الهلال بانتصار على ضيفه الاستقلال الإيراني في الكويت، و عاد النصر ليكمل سلسلة الانتصارات السعودية بالتغلب على زعيم الامارات العين و اكد التعاون قوته و سطوته في مجموعته بالفوز على الفريق القطري الدحيل بالقصيم .

في المجموعة الاولى يتواجد الاهلي السعودي و يتصدر ترتيب المجموعة باربعة نقاط و ذلك بعد فوزه على استقلال طهران بهدفين لهدف .

و يأتي الهلال في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بـ6 من النقاط متعادلاً مع باختاكور الأوزبكي و بفارق الأهداف لصالح الفريق الأوزبكي و تغلب الازرق على شباب اهلي دبي بهدفين لهدف .

و يأتي التعاون متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط و ذلك بعد فوزه مباراتين متتاليتين كانت اخرها امام الدحيل القطري بهدفين دون رد .

و يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في مباراته الأولى امام السد القطري و حقق في الثانية انتصارًا على العين الإماراتي بمدينة العين و ذلك بنتيجة هدفين لهدف يذكر أن الاندية السعودية تواجدت جميعها في النسخة الماضية من بطولة دوري ابطال اسيا و التي كان بطلها الهلال بدور ثمن النهائي الـ “١٦” و كانت اندية الهلال و الاهلي و النصر و الاتحاد .