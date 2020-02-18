عاجل.. “سي تي اس” الأمريكية تقيم دعوى على شركة الاتصالات السعودية بسبب التعدي على شعارها.. وتساؤلات عن تكلفة الشعار الجديد! #شعار_الاتصالات_السعوديه

أقامت شركة سي تي اس الأمريكية، اليوم الثلاثاء، دعوى في المملكة العربية السعودية لحماية علامتها الشهيرة واسمها من الاعتداء عليه (حسب وصفها) من قبل شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

وقال بيان الشركة الأمريكية، ، وهي شركة مدرجة في سوق نيويورك للأوراق المالية، إن شركة الاتصالات السعودية أعلنت بتاريخ 19 ديسمبر 2019 إطلاقها لشعارها الجديد ويُظهر stc بشكل منمق في نسخ مباشر وتقليد صريح لعلامة سي تي إس.

وأضاف بيان الشركة أنها قامت بإشعار شركة الاتصالات السعودية بأن تعديها على علامتها وتقليدها لها قد تسبب في أضرار جسيمة لاسم وعلامة سي تي إس ما يجعل إصلاح ذلك صعبا للغاية.

وأشارت إلى أنه تسبب في التشويش على المستهلك كما لوحظ في المقالات الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي اللاحقة لإطلاق شركة الاتصالات السعودية شعارها الجديد.

وأضافت شركة “سي تي إس” أنها حاولت مناقشة الأمر مع شركة الاتصالات السعودية إلا أنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد، وبناءً عليه فإنه لم يكن لديها خيار إلا التقدم بدعوى للجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية لحماية اسمها وعلامتها التجارية، ونوهت إلى أنها دائما تؤمن بترك باب النقاش المثمر مفتوحا، حسب وصفها.

فيما أثار بيان الشركة الأمريكية حفيظة نشطاء سعوديين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الذين تساءلوا بدورهم عن تكلفة تصميم الشعار الجديد الذي يتشابه بشكل كبير مع شعار الشركة الأمريكية، ومن المسؤول عن هذه الأزمة وما ستتكلفه شركة الاتصالات السعودية إذا ما كسبت الشركة الأمريكية دعواها؟!