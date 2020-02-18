مرزوق الغانم يكشف حقيقة إصدار أوامر لحرس مجلس الأمة الكويتي بضرب الجمهور

كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، إصدار أوامر في جلسة اليوم الثلاثاء لحرس المجلس بضرب الجمهور.

وقال الغانم “حسبي الله ونعم الوكيل، هم من حذرت منهم يوم أمس بمحاولتهم تخريب الجلسة، وهم من قاموا اليوم بترك مقاعدهم وكيل الشتائم و الاعتداء على الأخ أمين عام مجلس الأمة والصعود إلى منصة الرئاسة وممارسة البذاءة”.

وأضاف الغانم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر “انتهى الأمر بعد الجلسة باتهام الرئاسة بإصدار الأوامر لحرس المجلس لضرب الجمهور،، لكن يشاء الله أن يكون المخرج التلفزيوني مصوبا كاميرته علي وأنا أقول (لا تضربوا الجمهور) بعد أن خشيت من ردة فعل الحرس إزاء قيام بعض الجمهور بالاعتداء اللفظي على أفراد الحرس ومحاولة إيذائهم جسديا”.

وتابع “هؤلاء أيها الأفاكون، حرس المجلس الذي يضم أبناء وبنات الكويت من مختلف العائلات والقبائل الكريمة، هؤلاء ليسوا شبيحة أو مرتزقة ليقوموا بضرب الناس، بل إنهم وعلى الدوام كانوا يتحلون بضبط النفس إزاء الكثير من الانفعالات والسلوكيات غير المقبَولة إزائهم، وهم يستحقون منا الشكر والتقدير على حسن آدائهم، بدلا من تصويرهم كمعتدين ومتغولين على الغير. ومن يريد أن يعرف ما حدث اليوم، بعيدا عن القيل والقال والتلفيق، فليتابع أحداث الجلسة كاملة على قناة المجلس ليقطع الشك باليقين”.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اتهم نواب بالمجلس بافتعال مسرحية وصفها بالتخريب بهدف تكفير الكويتيين بالديمقراطية، أثناء مناقشة تقارير التأمينات الاجتماعية، وقال “إن النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط للتخريب وليس ممارسة العملية الديمقراطية”.