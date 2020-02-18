بعد ساعات من تبرئته .. اعتقال “الحقوقي” و رجل الأعمال التركي عثمان كافالا مجددا

بعد مضي ساعات قليلة من تبرئته من كل التهم الموجهة إليه من قبل محكمة تركية، أصر نظام أردوغان على اعتقال رجل الأعمال و الناشط المدني عثمان كافالا مجددا.

و أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا في تحقيق جديد، حسبما

أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية اليوم الثلاثاء.

ويتعلق التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو 2016 في تركيا.

وتأتي مذكرة الاعتقال بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه فيما يتعلق بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها اسطنبول عام 2013 .

وكان من المفترض إطلاق سراح كافالا بعد قضاء نحو عامين ونصف العام في

ويلقب كافالا بـ “عدو اردوغان”،وفى مطلع الشهر الجارى نقلت وسائل الاعلام تصريحات عن كمال كليجدار اوغلو تناول فيها قضية عثمان كافالا مشيرا الى انه محتجز منذ ما يقرب من ال600 يوم دون خضوعه للمحاكمة .