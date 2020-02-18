شاهد.. النظام الإيراني يذل الشعب بتوزيع “أرغفة الخبز” لإجبارهم على المشاركة في الانتخابات

منذ أكثر من 40 عاما سيطر نظام الملالي على كل مصادر المال في الدخل الإيراني، وأخضعوا الإيرانيين إلى اختباراتهم الإرهابية والإذلالية باعتبارهم فئران تجارب، فمن يسيطر على الموارد الغذائية فإنه سيسيطر حتما على الشعب وسيتحكّم بهم وبمصيرهم، هكذا كانت سياسية النظام الإيراني داخليا وخارجيا.

فيديو صُور مؤخرا في مدينة كجساران الإيرانية، وتداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كشف بما لا يدع مجالا للشك أن سلطات الاحتلال الإيرانية المتمثلة بسلطة الملالي الإرهابية قد جرّبت كل أنواع الذلة والمهانة والخبث السياسي مع ملايين الإيرانيين.

أظهر الفيديو تحريض الناس للمشاركة الواسعة في انتخابات البرلمان الإيراني والغريبة في دعايتها هذا العام الذي تشهده ايران، وبين فظاعة الدور الإذلالي الإيراني للشعب، من خلال رمي أرغفة الخبز المحشية بالجبنة (الفطائر) نحو المئات من المتجمهرين منهم وبشكل مذل ومخزي بهدف تحريضهم للمشاركة الواسعة بالانتخابات الإيرانية.