“ليس لدينا المال”.. إيران تبرر تقليص مشاريعها النفطية

نقلت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء عن وزير النفط بيجن زنغنه، قوله إن إيران اضطرت لتقليص مشروعات للإنتاج بسبب قلة التمويل، وإن إيرادات صادرات النفط تراجعت.

وقال زنغنه: «جميع الهجمات موجهة ضدنا، والدخل من صادرات النفط انخفض… قلصنا الكثير من مشروعات الإنتاج، لأننا ليس لدينا المال على الإطلاق، وجرى إغلاق مشروعات ثانوية لفترة طويلة»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع إيران في 2018، وأعاد فرض عقوبات ألحقت ضرراً شديداً باقتصاد طهران، وخفضت صادراتها من النفط الخام بأكثر من 80 في المائة.

وتريد إدارة ترمب إبرام اتفاق جديد يزيد القيود على برنامج إيران النووي، وينهي برنامجها للصواريخ الباليستية، وتدخلها منذ عقود في حروب بالوكالة في الشرق الأوسط.

ورفضت طهران إجراء مفاوضات على اتفاق جديد، قائلة إن المحادثات لن تكون ممكنة، إلا إذا عادت الولايات المتحدة للاتفاق النووي، ورفعت العقوبات.