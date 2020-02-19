مجموعة شباب سعوديين يدشنون تغطيات خاصة للبرنامج العربي الشهير #شاعر_المليون

دشن مجموعة شباب سعوديين من المؤثرين تغطيات خاصة للبرنامج العربي الشهير شاعر المليون في مواقع التواصل الاجتماعية.

وجاءت التغطية الإعلامية بدعوة من قبل إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية التراثية في إمارة ابوظبي، وتفاعل الآلاف في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مع تغطيات المجموعة.

ومن المعروف أن البرنامج يخدم الموروث الشعبي والشعر النبطي وحازت التغطية الإعلامية على تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعية حيث يحتل الشعر مكانة مرموقة في المنطقة العربية، وتمكنت تلك البرامج التلفزيونية من إعادة الوهج إلى الشعر باعتباره أحد أركان الفنون القولية في العالم العربي.

وشهدت إمارة أبوظبي خلال الـ 15 عاماً الماضية، وتحديداً منذ مطلع 2006 حيث باشرت حينها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث مهامها وإطلاق مشاريعها الفريدة على الصُعد الإماراتية والعربية والعالمية، تحوّلا بارزا في إطار عملية التنمية الثقافية المُستدامة، ترجمة ً لتطلعات طموحة في ترسيخ أبوظبي مدينة عالمية تصون تراثها الثقافي، عبر إدراك المخاطر التي تواجه التراث الشعبي على مستوى العالم.