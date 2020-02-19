حملة ترامب تريد مليار دولار إضافي لمواجهة بلومبرغ

طالب عدد من أعضاء فريق إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحديد هدف جديد يتمثل في جمع مليار دولار إضافية من التبرعات، لمواجهة النفقات القياسية لمنافس ترامب المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، الملياردير مايكل بلومبرغ.

جاء ذلك حسب ما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدرين مطلعين على المناقشات، دون كشفهما.

وكان بلومبرغ، الطامح لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قد تعهد بإنفاق مليار دولار “لهزيمة ترامب”.

وتسبب حجم النفقات الدعائية الكبيرة من جانب فريق بلومبرغ في رفع أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة، حسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن الرؤساء القائمين في السلطة يتمتعون عادة بميزة مالية أعلى من منافسيهم.

وقالت لجان إعادة انتخاب ترامب واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري إنها جمعت 525 مليون دولار حتى الآن، وأكثر من 200 مليون دولار بنهاية يناير(كانون الثاني) الماضي.

يأتي ذلك في مقابل 121 مليون دولار لبيرني ساندرز، الديمقراطي الأكثر جمعاً للتبرعات.

وحتى إذا تفوق ترامب على بلومبرغ والديمقراطيين، فإنها لن تكون المرة الأولى.

ففي 2016، جمعت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون 564 دولار مقابل 333 مليون دولار لترامب.