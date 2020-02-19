مسؤول ليبي: قبضنا على أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عبدالهادي الحويج، وجود أسرى سوريين وأتراك في قبضة الجيش الوطني الليبي، مُبيناً نقل الآلاف من المرتزقة بأموال ليبية وبشركات نقل ليبية وبعمالة ليبية.

وقال الحويج في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “بالتأكيد هناك أسرى من المرتزقة السوريين والأتراك لدينا”، مشيراً إلى أن “المشكلة في وقف إطلاق النار أنه لا يوجد شريك نتحدث معه لوقف إطلاق النار، هناك مجموعات ذات توجهات مختلفة، جزء منها أجنبي جاءت بهم تركيا من إدلب، خاصة المجموعات الإرهابية القادمة من سوريا”.

وتابع “هناك آلاف المرتزقة الذين نقلوا بأموال ليبية، وبشركات نقل ليبية، وبعمالة ليبية، ونحن اليوم نواجه حكومة خارج الشرعية، وخارج القانون، حكومة تعاقدت مع الأتراك لجلب المستعمر إلى ليبيا”، كما نقل موقع “أخبار ليبيا24”.

ولفت الحويج إلى أن ليبيا تريد مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة، لأن الأتراك وداعميهم القطريين، يجلبون السلاح والمرتزقة، قائلاً: “قوتنا مع الشعب الليبي، وهو الذي يراهن على الجيش وهو الذي استدعاه، الشعب الليبي يريد تحرير العاصمة طرابلس”.