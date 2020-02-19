بوينج تكتشف مشكلات جديدة في الطراز 737 ماكس

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اكتشاف مشكلات فنية جديدة في الطراز الموقوف تشغيله بوينج 737 ماكس، في الوقت الذي تحاول فيه الشركة الحصول على

تراخيص إعادة تشغيل الطراز الأكثر مبيعا بين طائراتها.

وذكرت الشركة أمس أنه تم اكتشاف مواد غريبة في خزانات الوقود لبعض الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس أثناء أعمال الصيانة لهذه الطائرات، وهو ما دفعها إلى فتح تحقيق داخلي واتخاذ إجراءات تصحيح في منظومة الإنتاج على الفور.

كانت سلطات الطيران في العالم قد قررت في آذار/مارس الماضي وقف تشغيل

جميع طائرات الطراز 737 ماكس في أعقاب حادثي سقوط طائرتين من هذا الطراز خلال نحو خمسة أشهر مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.

ورغم ظهور المشكلة الجديدة، مازالت بوينج تتوقع الحصول على موافقات سلطات الطيران على استئناف تشغيل هذا الطراز والسماح بتحليقه مرة أخرى بحلول منتصف العام الحالي.

كان السبب الأساسي لحادثي تحطم طائرة بوينج 737 ماكس في إندونيسيا في تشرين أول/أكتوبر 2018 وفي إثيوبيا في آذار/مارس 2019 هو الخلل في برنامج الكمبيوتر المسؤول عن تحليق الطائرة والذي تسعى بوينج إلى تحديثه منذ أكثر من عام.