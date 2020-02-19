عاجل… بومبيو في السعودية اليوم لبحث أوضاع المنطقة

يصل إلى الرياض اليوم الأربعاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في زيارة إلى المملكة، ضمن جولة خارجية،يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للبحث في أوضاع المنطقة.

وسيلتقي بومبيو في الرياض الملك سلمان وسيبحث معه الأزمة الخليجية والعقوبات على إيران والوضع في اليمن وصفقة القرن.

كما سيلتقي الوزير الأمريكي مساء اليوم ولي العهد في منطقة” العلا” الأثرية (غرب المملكة)

للبحث في الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة كما سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية

بين البلدين إضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة خاصة في سورية والعراق واليمن وإيران.