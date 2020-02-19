متحدثة: استقالة وزير العدل الأمريكية مجرد شائعات

نفت متحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية شائعات بأن وزير العدل ويليام بار يتطلع للاستقالة، حيث أشار تقرير إخباري إلى أن بار مستعد للاستقالة بسبب تغريدات الرئيس الأمريكي،

دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكتبت المتحدثة، كيري كوبيك على موقع (تويتر) “وزير العدل ليس لديه أي خطط للاستقالة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أمس الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن بار أبلغ أشخاصا على صلة بترامب أنه يفكر في الاستقالة.

وكتبت الصحيفة أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان بار قد أبلغ موقفه بشكل مباشر لترامب، مضيفة أن مسؤولي الإدارة أشاروا إلى أن بار “يبدو أنه يشارك موقفه مع مستشارين أملا في توصيل الرسالة للرئيس”.

غير أن ترامب لا يميل لتغيير سلوكه، حيث أنه رأى أن تسليط الضوء على سوء سلوك من قبل وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي)، رسالة سياسية طيبة، طبقا لما ذكره مسؤولون بالبيت الأبيض.

وكان ويليام بار قد طالب الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن كتابة التغريدات التي تتناول القضايا المطروحة أمام وزارة العدل، قائلا إن المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجعل من المستحيل عليه أداء مهام عمله.

وتعرض بار للانتقاد الشديد بعد تدخله في قضية روجر ستون، مساعد سابق لترامب أدين في سبع اتهامات، بما في ذلك الكذب على الكونجرس.

وأوصى ممثلو الأدعاء العام بسجن ستون لمدة تتراوح بين سبعة وتسعة أعوام.

ويقول منتقدو ترامب إن بار كان بمثابة محامي الرئيس، وليس رئيسا محايدا لنظام العدالة الأمريكي.