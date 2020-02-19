وفد من “الشورى” يزور جامعة الباحة ويطلع على مشاريعها

يقوم وفد من أعضاء مجلس الشورى بزيارة إلى منطقة الباحة، وقد زار الوفد اليوم جامعة الباحة، بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها الجامعة في الجوانب التعليمية والأكاديمية، والتعرف على ما حققته خلال مسيرتها من منجزات.

حيث أقيم حفل استقبال لأعضاء المجلس بهذه المناسبة برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وبحضور سعادة وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة وبعض أعضاء هيئة التدريس ومدراء العموم وعدد من الطلاب والطالبات، بالمسرح الرئيسي في المدينة الجامعية.

ورحب مدير الجامعة بأعضاء المجلس في هذا الصرح التعليمي الذي يحكي قصة فريدة من ملاحم تنمية إنسان هذا الوطن والتي صاغها ولاة الأمر حفظهم الله، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تؤكد في المقام الأول اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بكل ما يتصل بقطاع التعليم والتعليم الجامعي على وجه الخصوص ومنظومة الدولة على وجه العموم، للوقف على بنيتها ومشروعاتها ومنجزاتها ونتائجها المواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – وتجانسها لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال مدير الجامعة في كلمة ترحيبية: “لقد توالت تباشير هذه العناية، وتواصلت حبالها بالنقلة التاريخية في مسيرة التعليم بالموافقة على النظام الجديد للجامعات، ثم المواقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات، الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في تطور التعليم الجامعي، بما يتجانس ومرتكزات الرؤية 2030، ومحاورها الجوهرية”.

وأشار إلى أن الجامعة تشتمل اليوم على 16 كلية في مختلف التخصصات منها أربع كليات في التخصصات الصحية، الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى كليات الهندسة والحاسب الألي والأعمال والعلوم والمجتمع والدراسات التطبيقية، وكذلك أربع كليات في أربع محافظات؛ بلجرشي، المندق، المخواة وقلو، ويبلغ عدد طلاب والطالبات حوالي 22 الف يدرسون في 66 برامجاً أكاديمياً، وتسعة برامج للماجستير وتتهيأ الجامعة للإعلان عن برامج جديدة للماجستير قريباً.

وأكد مدير الجامعة الدكتور عبدالله الحسين، أن الجامعة جزءُ أصيلٌ من حراك هذا الوطن العظيم، وسيظل رهانها الأكبر بالسّعي الجادّ والعمل المتواصل لخدمة هذا الوطن بإرفاده بالعقول الشّابة المؤهلة تأهيلاً عالياً لتلبية متطلبات التنمية العملاقة التي نشهدها وستكون الجامعة ركناً جوهرياً لخدمة منطقة الباحة على وجه الخصوص والوطن على وجه العموم.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الخطة الاستراتيجية للجامعة، وفليم عن “رحلة طالب علم”، ثم فيلم وثائقي عن تدشين الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس، تلى ذلك قصية شعرية قدمها الطلاب يزيد الغامدي.

عقب ذلك ألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني كلمة بمناسبة هذه الزيارة أعرب عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة وكافة منسوبي الجامعة على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمدينة الجامعة مشيراً إلى أن هذه الزيارة تجسد عمق الشراكة بين مجلس الشورى والجامعات السعودية بما يخدم الحركة التعليمية بجامعات المملكة.

وأضاف إنهم في المجلس الصوت الذي ينقل تطلعات الجامعة للنقاش والحوار ويبلورها للمسؤولين ليتحقق لهذه الجامعة الطموحة ولمثيلاتها من الجامعات التميز دائماً، مؤكداً أن هذا الدور يأتي من إيمان مجلس الشوري بالهدف الذي تسير عليه الجامعة ودورها في المساهمة لتحقيق التنمية المطلوبة لهذا الوطن المعطاء كما تم في نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.

ثم قام أعضاء الوفد بجولة داخل المدينة الجامعية، وشاهدوا آخر المنجزات والتطورات فيها ومن بينها مباني الكليات الصحية وكلية العلوم وكليات العلوم والآداب الإنسانية وإدارة الأعمال والهندسة والمجتمع وعلوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

وزار وفد من عضوات المجلس المجمع الأكاديمي للطالبات في بُهر وألتقوا سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات ووكيلات الكليات وعدد من الطالبات وتم اطلاع الوفد على بعض المرافق التعليمية داخل المجمع ثم بعد ذلك انضم الجميع لإكمال الزيارة في المدينة الجامعية.