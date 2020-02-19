الإمارات: ما يجري في سوريا يظهر غياب الدور العربي

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن ما يجري في محافظة إدلب السورية يظهر غياب الدور العربي في البلاد.

وكتب قرقاش، على حسابه على موقع “تويتر”: “المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي”.

وأضاف :”صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي”.

وشدد على أن “عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة”.

يأتي هذا في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده إدلب مع استمرار عمليات جيش النظام السوري المدعوم من روسيا، وما أعقبه من قيام تركيا بغزو المنطقة.

وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات في سورية.