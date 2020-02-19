البريد السعودي يوقع أكثر من 50 اتفاقية خلال عام 2019

حقق البريد السعودي، قفزة نوعية خلال عام 2019 عبر توقيع أكثر من 50 اتفاقية تجارية مع مجموعة من الشركات العالمية والمحلية لتقديم خدماتها اللوجستية والبريدية ومنها خدمة “الميل الأخير” لإيصال شحنات وطرود الشركات إلى مقر أو منزل العميل.

شملت هذه الاتفاقيات التوقيع مع شركة أمازون لتوصيل شحنات وطلبات عملاء موقع أمازون وعملاء موقع سوق دوت كوم من خلال خدمة “الميل الأخير”، كما تم التوقيع مع بنك الرياض لتوصيل البطاقات البنكية الصادرة من البنك إلى عملائه، وكذلك التوقيع مع شركة جرير لتوصيل شحنات وطلبات عملاء الشركة عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة “الميل الأخير”، إضافة إلى موقع أي هيرب الالكتروني المتخصص في المكملات الغذائية والأدوية ومستلزمات العناية بالبشرة والشعر.

بالإضافة إلى اتفاقيات مختلفة مع مجموعة من الشركات مثل شركة زين للاتصالات وشركة سلاسة وموقع ممزورلد الالكتروني، ومجموعة أخرى من الاتفاقيات تمت مع منشآت صغيرة ومتوسطة في السوق السعودي.

تأتي هذه الاتفاقيات لتعزز توجهات مؤسسة البريد السعودي في تحولها الاستراتيجي والتركيز على تطوير أعمالها من خلال سعيها إلى توسيع قاعدة عملائها في مختلف مجالات الأعمال والتي من شأنها رفع مستوى عملياتها التشغيلية.

وبشأن هذه الاتفاقيات، أوضح معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد أبانمي أن عملائنا هم أحد الركائز في استراتيجيتنا الجديدة للتحول، وقد بدأنا عدة مشاريع منذ العام الماضي لتحسين وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا للارتقاء بتجربة العميل وخدمات “الميل الأخير” على وجه الخصوص.

وأكد أن البريد السعودي مقدم على تطورات وتحولات استراتيجية متسارعة تهدف إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية والبريدية، وستساهم هذه الاتفاقيات في تحول البريد ورفع إيراداته ليكون ذراع الخدمات اللوجستية للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تحويل المملكة إلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية.

يذكر أن البريد السعودي يقدم خدماته اللوجستية والبريدية من خلال 13 مركز فرز ومعالجة، وتم توزيع أكثر من 6 ملايين مادة بريدية متنوعة من خلال قنوات تسليم مختلفة والتي تشمل أكثر من 600 مكتب بريد ونحو 600 ألف صندوق بريدي جميعها حول المملكة، بالإضافة إلى 60 محطة طرود و800 مركبة لخدمة “الميل الأخير”.