مدير الأمن العام يدشن منظومة مركبات دوريات الأمن الجديدة

في إطار الدعم اللا محدود من لدن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز – وزير الداخلية – حفظة الله – دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بحضور عدد من قيادات الأمن صباح اليوم الأربعاء المركبات الأمنية الحديثة لدوريات الأمن، وعدد من الآليات السريعة والتجهيزات الحديثة لإدارة الأسلحة والمتفجرات التي تضاف لمنظومة التطوير للأمن العام، واستهل حفل التدشين بكلمة تقدم من خلاله بجزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظة الله – على دعمه الدائم لقطاع الأمن العام وإداراته المختلفة، الأمر الذي ساهم في تنويع مجمل الخدمات التي يقدمها الأمن العام للمواطن والمقيم بمنظومته الأمنية والمرورية والخدمية.

وقال: نحن اليوم ندشن هذه المركبات والآليات التي تعتبر إضافة هامة للعمل الامني الميداني، فنيابة عن كافة منسوبي الأمن العام أتقدم لسمو ه الكريم بجزيل الشكر والثناء على هذا العطاء الذي لا يتوقف، فسموه – يحفظه الله – خطى بالأمن إلى مراحل متقدمة أصبحت مثار إعجاب العالم فالوطن ورغم كل التحديات الأمنية التي واجهها والاضطرابات الإقليمية المحيطة به إلا أنها ولله الحمد ظل وسيستمر – بمشيئة الله – راسخا ثابتا بحكمة وحنكة القيادة الرشيدة –التي تحرص دومًا على الاهتمام بالإنسان وتحرص على تجنيب الوطن كافة المخاطر المحتملة بهمة وعزم لا يلين لكل ما قد يهدد أمنه واستقراره لينعم المواطن والمقيم فيه بحياة كريمة يمارس من خلالها شتى شؤونه واهتماماته في أمن وطمأنينة.

يشار إلى أن دوريات الأمن التي أعلن مدير الأمن العام، اليوم، إطلاقها تم تزويدها بعدد من الأجهزة والتقنيات التي تتضمن إمكانية الاستعلام عن (الأشخاص، والمركبات، والبلاغات) دون الاتصال بغرف العمليات مرتبطة مباشرة بمركز المعلومات الوطني على مدار الساعة وتتميز بأنها إنتاج أمني وفق مواصفات تم انتقائها بعناية تتناسب مع بيئة المملكة والعمل اليومي لدوريات الأمن، كما تم تزويدها بتقنية قياس الكثافات في الميدان وعدد من المؤشرات التي سوف تسهم في سرعة مباشرة البلاغات، كما تتضمن الآليات التي تم إضافتها لإدارة الأسلحة والمتفجرات عدد من الدراجات النارية لنقل الوسائل الخاصة بالكشف عن الأسلحة” k9″ إضافة الى تزويدها بعدد من التجهيزات الخاصة بالإبطال والإزالة، والمسح والتفتيش، والمتطلبات الفنية لمسرح الحادث حيث توفر هذه الدراجات فرصة الوصول الى المواقع التي تشهد كثافة وازدحام بكل يسر وسهوله ، وسيتم استخدامها هذا العام بموسمي الحج والعمرة في المواقع الأكثر ازدحاما.