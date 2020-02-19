خلال 9 أشهر.. 47 محاضرة إرشادية عن أضرار التسول بالرياض

تمكن مكتب مكافحة التسول بالرياض بقسميه الذكور والإناث التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال التسعة أشهر الماضية من تنفيذ “47” محاضرة ارشادية لأكثر من “3000” مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية “معاً ضد التسول ” التي اطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.

اشتملت المحاضرات التي قدمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب على الكثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب التي تعرف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام واسبابها وانواع التسول وابرز اساليب المتسولين والأثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتشارها بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها مع عرض وسائل وطرق التواصل.

وقد اشار مدير مكتب التسول بالرياض أ. خالد الذياب إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الإتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.