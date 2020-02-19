ريما بنت بندر: تعاوننا مع أميركا قوي وحيوي لاستقرار المنطقة

قالت السفيرة السعودية لدى أميركا ريما بنت بندر أثناء استقبالها وزير الخارجية الأميركي بالرياض مايك بومبيو: إن تعاوننا مع أميركا قوي وحيوي لاستقرار المنطقة، ومواجهة التحديات المشتركة.

ووصل بومبيو إلى الرياض الأربعاء لإجراء محادثات مع القيادة السعودية، تنصب على مواجهة طهران، في زيارته الأولى للشرق الأوسط منذ مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني ما أدى لتصاعد التوتر في المنطقة.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن بومبيو، الذي تأتي زيارته في أعقاب زيارته الأولى إلى إفريقيا جنوب الصحراء، سيجري محادثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

وقال بومبيو للصحفيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أن يتوجه إلى الرياض “سنقضي الكثير من الوقت في مناقشة القضايا الأمنية مع التهديد الصادر عن الجمهورية الإيرانية على وجه الخصوص”.

وتابع أن الولايات المتحدة “مستعدة للتحدث في أي وقت” مع إيران، لكنه شدّد على أن النظام الإيراني “يجب أن يغير سلوكه بشكل جذري”. وأضاف أنّ “حملة الضغط مستمرة. إنها ليست مجرد حملة ضغط اقتصادي. إنها ضغوطات دبلوماسية، والعزل من خلال الدبلوماسية كذلك”.