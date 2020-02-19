قبل زيارة تميم.. الجزائر تطرد رئيس شركة قطرية

استبقت الجزائر زيارة أمير قطر تميم بن حمد المقررة إلى البلاد الأحد المقبل، بقرار رئاسي بفصل رئيس شركة قطرية.

وقالت قناة الحياة الجزائرية إن الحكومة الجزائرية اتخذت قرارا اليوم الأربعاء بطرد الألماني نيكولا بيكرز الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو للاتصالات، وهي شركة بأصول قطرية.

وبحسب ما أوردت القناة، فإنّ طرد بيكرز جاء بعد رفع نقابة مجموعة أوريدو رسالة إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت مخاوفها وانزعاجها إزاء السياسة المنتهجة من طرف بيكرز، وتخطيطه لطرد ما لا يقلّ عن ألف عامل جزائري من المجموعة التي بدأت نشاطها في الجزائر بتاريخ 24 أغسطس 2004.

ووجّه تبون رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد لطرد بيكرز على الفور، علمًا أنّ المسؤول الألماني الذي سبق له تسيير شركتي دوتشيه تيليكوم الألمانية و“تي –أونلاين“ الفرنسية، جرى تعيينه في الرابع أغسطس الماضي، خلفًا للهولندي هندريك كاستل وقبله اللبناني جوزيف جاد الذي استمرّ مديرًا تنفيذيًا لقرابة عشر سنوات.

ولم تصدر مجموعة أوريدو للاتصالات أي بيان إلى الآن حول حيثيات طرد بيكرز، في وقت يترقب مراقبون رد فعل إدارة مجموعة كيوتل حول الخطوة.