عاجل.. ميليشيا الحوثي تعرقل نصف مساعدات الأمم المتحدة لليمن

عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية، نصف مساعدات الأمم المتحدة لليمن. وأكد تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء أن المنع بهدف الضغط للسيطرة على الحملة الإنسانية الضخمة إلى جانب قطع مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية، وفقا لمسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية.

وكانت ميليشيا الحوثي قد أخضعت حق الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها لمجموعة من الشروط رفضتها وكالات الإغاثة، وذلك لكونها تمنح الحوثيين نفوذا أكبر على من يتلقى المساعدات، كما أظهرت الوثائق والمقابلات.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة إن تعطيل الحوثيين أعاق العديد من البرامج التي تمد السكان الذين يتضورون جوعًا بالمواد الغذائية، وتساعد النازحين الذين فروا من ديارهم بسبب الحرب المتواصلة منذ ما يقرب من 6 سنوات.