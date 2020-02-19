“أبل” تخسر 45 مليار دولار من قيمتها بسبب كورونا

هبط سهم شركة أبل الأمريكية لدى التداولات الافتتاحية بأكثر من 3%، ليمحو 45 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة بعد إصدارها تحذيرات من تأثير فيروس كورونا على نتائجها المالية الفصلية المقبلة.

وتأثرت الأسواق بتوقعات متشائمة من “أبل” التي استبعدت تحقيق إيراداتها المستهدفة في الربع المنتهي في شهر مارس، بسبب تباطؤ العمل وانخفاض الطلب مع تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، محذرة من أن الفيروس التاجي سيدفع العائدات إلى ما دون التوقعات.

وأشارت الشركة إلى تراجع الطلب على أجهزة “آيفون” المولّد الأكبر لإيرادات الشركة، مع إغلاق المتاجر في الصين أو تقليص ساعات تشغيلها في محاولة لاحتواء الفيروس.

وكانت الشركة قد توقعت في يناير أن تتراوح إيراداتها بين 63 إلى 67 مليار دولار للربع المنتهي في مارس، وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات المحللين.