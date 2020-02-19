وزير الإعلام اليمني: ميليشيات الحوثي قادت اليمن لأسوأ أزمة إنسانية في العالم

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تقرير صادم نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية يكشف عن جانب من عرقلة المليشيا الحوثية لأنشطة المنظمات الدولية واعاقتها تدفق المساعدات الاغاثية والانسانية لملايين الجوعى الذين شردتهم الحرب التي فجرها الانقلاب، وكيف تعمل لتحويل تلك المساعدات لجيوب قياداتها وتمويل المجهود الحربي.

وأكد الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن 30% من المساعدات الانسانية كانت تذهب لتمويل المجهود الحربي للمليشيا الحوثية واستمرار التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلا من تخصيصها لاعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعا ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة المليشيا.

ودعا إلى المراجعة الشاملة لأداء منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الاغاثة الإنسانية بمناطق سيطرة المليشيا الحوثية،والتنسيق مع الحكومة لإيجاد البدائل وضمان توزيع المساعدات لمستحقيها في كافة المحافظات،والحيلولة دون بقاء الملف الإنساني رهينة لابتزاز المليشيا ومصدرا لتمويل حربها