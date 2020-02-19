عضوة بارزة في الكونجرس تقصف جبهة بيزوس: ادفع حقوق موظفي شركتك ثم حدثنا عن التغييرات المناخية

هاجمت عضوة الكونجرس الأمريكي أليكزاندريا أوكازيو، مالك شركة أمازون وصحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس، بعد إنفاقه 10 مليارات دولار لمعالجة التغير المناخي.

وقالت عضوة الكونجرس “إذا أراد بيزوس حقا كما يدعي أن يُصبح شخص جيد عليه أن يدفع رواتب موظفيه المتأخرة في أمازون أولًا!”.

وأضافت أوكازيو موجهة الانتقادات إلى بيزوس قائلة “إذا أراد أن يصبح شخص جيد عليه أن يعالج انبعاثات الكربون التي تسببها أمازون!.. وما ينتج عنها من مصائب للبشر”.

جاء ذلك بعد أيام من فتح موظفو شركة أمازون النار على رئيس الشركة جيف بيزوس، الذي أعلن تبرُّعه بمبلغ 10 مليارات دولار لمكافحة التغير المناخي، وطالبوه ببذل جهود حقيقية لإنقاذ رئات الأطفال من التلوث الذي يسببه الوقود الأحفوري.

وتقول وكالة رويترز إن بعض العاملين لدى شركة أمازون يوجهون انتقادات عميقة لسجل بيزوس البيئي.

وأكدوا أن بيزوس نفسه كان متورطا في أزمة المناخ، وينبغي على أمازون أن تغير سياستها تجاه البيئة أولا قبل تبرع مالكها بالأموال لإنقاذ المناخ.