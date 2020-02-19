مناورات بحرية بين القوات السعودية والأميركية في الخليج العربي الأسبوع المقبل

تنطلق الأسبوع القادم مناورات التمرين البحري المختلط “المدافع البحري”، حيث تستضيف القوات البحرية الملكية السعودية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي نظيرتها القوات البحرية الأمريكية.

وتأتي مناورات تمرين “المدافع البحري” امتداداً لسلسلة من المناورات والتدريبات السابقة المشتركة بين البلدين.

ويهدف التمرين إلى رفع الجاهزية القتالية للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، ويتضمن التمرين على عدد من المناورات والتدريبات التي تعزز إجراءات الأمن البحري بالمنطقة، وتوحيد مفاهيم أعمال قتال القوات البحرية.