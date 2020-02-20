جوارديولا مهاجماً رئيس برشلونة: لا تتحدث بإزعاج

هاجم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي رئيس برشلونة بسبب تصريحاته بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ضد النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحرمانه من المشاركة القارية لعامين.

وسيتقدم سيتي باستئناف ضد عقوبة اليويفا الذي قال إن النادي الإنجليزي ارتكب “انتهاكات خطيرة” للوائح اللعب المالي النظيف.

وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة “أود توجيه الشكر إلى اليويفا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف حيث قام بعمل مذهل على مدار آخر عامين.

“لدينا بتحقيقات منتظمة وساندنا اليويفا في كل ما يفعله في كرة القدم”.

وبسؤاله عن تصريحات رئيس برشلونة أجاب جوارديولا الذي سبق له الفوز بألقاب كلاعب ومدرب مع الفريق القطالوني “لو كان سعيدا بإيقافنا فأقول لرئيس برشلونة دعنا نستأنف.

“(سيتي) يثق حاليا فيما فعله لذا فهذا ما سنفعله. سنستأنف وربما يحدث ذلك لكن لا تتحدث بإزعاج”.

وأضاف “هذه هي نصيحتي لأن في بعض الأحيان يتورط الجميع في الأمر. سنستأنف وأتمنى اللعب ضد برشلونة في المستقبل في دوري أبطال أوروبا”.