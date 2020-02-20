الدوري السعودي: بداية صعبة لـ«كاريلي» مع الاتحاد ضد الهلال المتألق

سيكون البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الاتحاد في موقف صعب عندما يستهل مشواره مع الفريق بمواجهة الهلال المتصدر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد غد السبت.

وتولى كاريلي المسؤولية يوم الاثنين بعد رحيل المدرب الهولندي هينك تن كات الذي قاد الفريق للفوز مرتين فقط في تسع مباريات منذ تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

وعانى الاتحاد في آخر موسمين واكتفى بالمركز العاشر في العام الماضي بعدما كان تاسعا في موسم 2017-2018.

وقال كاريلي، الذي سبق له خوض تجربة مع الوحدة في 2018، في مؤتمر صحفي “كنت على علم بأوضاع النادي والعقبات التي تعرض لها مؤخرا. سنركز على تحقيق أهدافنا بدعم الجميع ونعلم صعوبة المباريات المتبقية”.

ويحتل الاتحاد المركز 13 بين 16 فريقا إذ يملك 19 نقطة من 18 مباراة.

وأضاف كاريلي “أهدافنا الآن هي تحسين مكاننا في الدوري المحلي والتركيز على مباراتي الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال إذ أنها البطولة الوحيدة المتبقية لنا هذا الموسم.

“عملي الأساسي سيكون الإعداد للموسم الجديد وتحديد أهدافي لجني الثمار في الموسم المقبل”.

وتابع “علينا التركيز في كل مباراة على حدة والأهم الآن مواجهة الهلال ومحاولة إعادة الاتحاد إلى المكانة التي يستحقها وهي المراكز الأولى في جدول الترتيب.

ولم يفز الاتحاد سوى مرتين في آخر عشر مباريات وتعادل في أربع وخسر في مثلها.

وربما كان يود كاريلي أن يفتتح مشواره بأي مباراة أخرى سوى مواجهة الهلال بطل آسيا والذي يسير بخطى واثقة في الدوري ودوري الأبطال.

وفي 18 مباراة هذا الموسم انتصر الهلال 12 مرة وتعادل في خمس ولم يخسر سوى مرة واحدة كانت أمام النصر حامل اللقب.

ويتصدر الهلال المسابقة برصيد 41 نقطة متقدما بثلاث نقاط على النصر في منافسة ثنائية على اللقب إذ يأتي الأهلي ثالثا وله 33 نقطة متساويا مع الوحدة التالي.

وفي دوري الأبطال يتقاسم الهلال صدارة المجموعة الثانية مع باختاكور بعد فوز كل منهما في أول مباراتين.

ولم يخسر الهلال أمام الاتحاد في الدوري منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 ومنذ ذلك الحين انتصر الهلال في أربع مباريات، من بينها ثلاث مواجهات بنتيجة 3-1، وتعادلا مرتين.

ويستهل مازن بهكلي المدرب المؤقت للأهلي مشواره مع الفريق في الدوري بمواجهة الفتح متذيل الترتيب غدا الجمعة.

ورحل السويسري كريستيان جروس عن الأهلي يوم الاثنين وبعد ذلك بساعات قاد بهكلي الفريق للفوز 2-1 على الاستقلال في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا بفضل ثنائية سلمان المؤشر.

وسيحل النصر حامل اللقب ضيفا بعد غد السبت على الحزم صاحب المركز العاشر والمنتشي بفوزه في آخر مباراتين.

وتنطلق الجولة 19 اليوم الخميس بمواجهة الشباب ضد ضمك والوحدة أمام الفيحاء.

ويلعب أبها ضد العدالة والفيصلي ضد الاتفاق غدا الجمعة فيما يلعب التعاون ضد الرائد بعد غد السبت.