أسراب الجراد تصل المنطقة الشرقية

وصلت أسراب من الجراد، اليوم الخميس، إلى عدد من المحافظات بالمنطقة الشرقية في المملكة، قادمة من اليمن، واستقرت بالمزارع عدة ساعات، نتيجة عدة عوامل، على رأسها تأثير الرياح والجفاف.

وقال الدكتور عبدالله أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تصريحات صحفية، إن “الوزارة أنجزت أعمالها الميدانية ضد تكاثر الجراد الصحراوي بالموسمين الشتوي والربيعي، حيث كافحت 17000 هكتار”.

وأعلن أبا الخيل انتهاء “أعمال المكافحة والتطهير بنهاية شهر فبراير الحالي في الليث والقنفذة بمكة المكرمة، وساحل عسير وقلوه والمخواه بمنطقة الباحة، ومحافظات بيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان”.

وحذر خبراء في البيئة من أن غزوًا آخر للجراد الصحراوي من المحتمل أن يضرب في غضون بضعة أسابيع.

وقالت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا (إيجاد) من مقرها في جيبوتي اليوم، إن الحشرات الطائرة تقوم في الوقت الحالي بوضع البيض على طول طريق هجرتها، ومن المحتمل أن تفقس الشهر المقبل، وتشكل تهديدًا خطيرًا لموسم الزراعة المقبل والأمن الغذائي.

وأدى غزو الجراد إلى تدمير المحاصيل والمراعي في عدة مناطق على مستوى العالم.