برشلونة يحاول التركيز على كرة القدم بعد المزيد من الفوضى

بعد أسبوع مضطرب آخر خارج الملعب، سيحاول برشلونة التركيز على كرة القدم عندما يستضيف إيبار بعد غد السبت سعيا لمواصلة الضغط على ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكرت تقارير صحفية، الإثنين، أن برشلونة كلف شركة تدعى آي 3 فنتشرز بمراقبة تغطية وسائل التواصل الاجتماعي وأن الشركة نشرت تدوينات تهاجم ليونيل ميسي وجيرار بيكي بالإضافة للاعبين كبار سابقين مثل تشابي هرنانديز وبيب جوارديولا والمرشح المستقبلي

لرئاسة النادي فيكتور فونت.

واعترف برشلونة بالتعاقد مع آي 3 فنتشرز، لكن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قال إن ما يتردد عن مسؤولية الشركة عن التدوينات السلبية “غير صحيح تماما”.

وتمثل الفضيحة أحدث انتكاسة يتعرض لها برشلونة في 2020 بعد إقالة المدرب إرنستو بالبيردي وتعيين كيكي سيتين، بالإضافة لهجوم القائد ميسي على المدير الرياضي إيريك أبيدال.

وأبلغ ميسي صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الخميس “الحقيقة أننا منذ بداية يناير نواجه مشكلة تلو الأخرى.

“ما ينبغي علينا فعله هو الحفاظ على الهدوء والتفكير في كرة القدم وأن نحاول مواصلة التقدم، علينا أن نعزل أنفسنا عن كل شيء لأننا إذا لم نفعل ذلك سنواجه عدة أشهر صعبة”.

وقال اللاعب الأرجنتيني إنه تحدث إلى بارتوميو حول الموقف وحصل على تأكيدات بأن حسابات التواصل الاجتماعي غير مرتبطة بالنادي الكتالوني، لكنه وصف المسألة بأكملها بأنها “غريبة”.

وتشهد مباراة إيبار الظهور الأول للمهاجم الدنمركي مارتن بريثويت مع برشلونة بعد التعاقد معه من ليجانيس المتعثر عقب حصول النادي على إذن بضم لاعب خارج فترة الانتقالات.

ويتأخر برشلونة بنقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر بعد 24 مباراة ويمكنه وضع فريق المدرب زين الدين زيدان تحت ضغط قبل مباراته ضد ليفانتي في وقت لاحق يوم السبت بعد أسبوع من تعادله 2-2 بملعبه مع سيلتا فيجو.

ويتطلع ريال مدريد لأن يمنحه إيدن هازارد الإلهام بعد عودة مبشرة للاعب البلجيكي للتشكيلة ضد سيلتا عقب ثلاثة أشهر تقريبا من تعرضه لإصابة خطيرة في الكاحل.

وفي مباريات أخرى، يلتقي أتليتيكو مدريد بملعبه مع فياريال بعد انتصاره المثير للإعجاب 1-صفر على ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب خيتافي صاحب المركز الثالث ضد أشبيلية في مواجهة مهمة للفريقين في صراع إنهاء الموسم في المربع الذهبي.