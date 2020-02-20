موسكو تدعو أنقرة لوقف دعم الجماعات الإرهابية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أنه على تركيا التوقف عن دعم “مجموعات إرهابية” في محافظة ادلب السورية مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة.

ودعا الجيش الروسي في بيانه الجانب التركي إلى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها، منددًا بضربات مصدرها مواقع تركية أدت الى إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.

وأضاف البيان، أن الفصائل الإرهابية شنت هجمات كبيرة عدة على المواقع السورية في منطقتي النيرب وكميناس جنوب إدلب.

وأوضح أن مقاتلات من طراز سو-24 قصفت “فصائل إرهابية” وأتاحت للجيش السوري صد هجومها مدمرة دبابة وست آليات مدرعة وخمس سيارات رباعية الدفع مدججة بالسلاح.

والأربعاء، اتهم الكرملين أنقرة بعدم احترام وقف إطلاق النار في سوريا وعدم القيام بأي خطوة بهدف “تحييد الإرهابيين” في منطقة إدلب.