العراق يعلن تعليق رحلاته من وإلى إيران بسبب تفشي “كورونا”

أعلنت الخطوط الجوية العراقية تعليق رحلاتها من وإلى إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل، الخميس، “نعلن تعليق الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، من والى الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد الاعلان عن وجود حالات اصابة بفايروس كورونا في المناطق الايرانية اعتباراً من اليوم الخميس ٢٠٢٠/٢/٢٠ والى اشعارٍ آخر”.

وأضافت الوزارة، أن “ذلك جاء بعد التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الفايروس الى الاراضي العراقية، وان هذا القرار يشمل مطاري بغداد والنجف الاشرف، باستثناء الوفود الدبلوماسية والعراقيين المتواجدين حالياً في ايران على ان يخضعوا الى اجراءات الفحص الطبي من قبل فرق وزارة الصحة عند عودتهم الى الاراضي العراقية”.

وأكدت الوزارة، “استعدادها بالتعاون مع وزارة الصحة الى إجلاء العراقيين المتواجدين في الاراضي الايرانية ونقلهم الى العراق، بعد اجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم من قبل الكوادر الصحية المتخصصة بهذا المجال”.