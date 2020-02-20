واشنطن: إيران تحكمها “عصابات مافيا”

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، إن نظام خامنئي يحرم شعبه من أن يكون له برلمان يمثلهم، مؤكدا أنه لا يوجد انتخابات حقيقية في إيران والبلاد يحكمها نظام يشبه “عصابات المافيا”.

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن أمريكا مستعدة للحوار مع النظام الإيراني لكنه اختار نهجًا آخر.

وأشار إلى أن النظام الإيراني رفض المساعي الدبلوماسية لدول أخرى بشأن العودة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وأكد براين هوك “سنعمل على منع النظام الإيراني من نقل السلاح والمال لميليشياته”، لافتا إلى أن طهران انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات حتى الآن لذلك من الضروري انضمام الأوربيين إلينا والخروج منه.

وأوضح أن واشنطن ستستمر في دعم حلفائها بالمنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية لمواجهة أنشطة إيران الخبيثة.