العمل تعقد اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى الخدمة

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة اليوم الخميس الموافق 20 فبراير، اتفاقية مستوى الخدمة مع مرکز المعلومات الوطني، حيث مثل الوزارة في توقيع هذه المذكرة معالي مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية م. محمد بن ناصر الجاسر، بينما مثل مركز المعلومات الوطني معالي مدير المركز د. عصام بن عبد الله الوقیت.

تأتي هذه الاتفاقية لتنفیذ باقة من الخدمات والعملیات الإداریة مستعینة بأفضل القیاسات العالمیة في إدارة خـدمات العـملاء، حیث تهدف إلی تعریف مستوى الخدمة وتحسین مستوى الخدمات المقدمة إلی المستفیدین من خلال تحسین مستوى التعاون والتواصل بین إدارة خدمة العملاء والإدارات المستفیدة من الخدمات، وتقديم تعریف دقیق للمسئولیات بین جمیع الأطراف المعنیة، وتوحید طرق العمل المشترك من خلال عملیات متفق علیها.

كما تشمل الاتفاقية توفیر خدمة للتحقق الأمني وآلیة لاستخدام خدمة الاستعلام الموفرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعرض عدد ساعات التطوع وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع بها في منصة أبشر، وسيكون وقت تقديم الخدمة متاحاً على مدار اليوم، يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة لعقد مختلف الشراكات مع كافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخاصة حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.