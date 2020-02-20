السودان.. إصابات خلال مواجهات بين متظاهرين والأمن.. و”المهنيين” يطالب بهيكلة الجيش

أصيب متظاهرون في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، في اشتباكات مع قوات الأمن.

وطالب المتظاهرون بإعادة هيكلة جهاز الشرطة.

في السياق، أدان تجمع المهنيين السودانيين استخدام الشرطة للقوة ضد مظاهرات طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة، مطالبا مجلس الوزراء بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.

وأصدر التجمع، الخميس، بيانا جاء فيه: “إن ثورة شعبنا المجيدة أول شعاراتها الحرية التي انتزعها الثوار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وهي ما لا نقبل بالنكوص عنها أو مصادرتها مطلقا تحت أي دعاوى واهية”.

وتابع البيان: “نحن نقف بصلابة في صف شعبنا الأبي ضد التعدي على أبنائه، ونطالب مجلس الوزراء بالتدخل لوقف ممارسات جهاز الشرطة، وندعو الدكتور عبدالله حمدوك لإقالة المسؤولين عن الحادثة، وفتح تحقيق رسمي، حتى تصبح الحادثة هي الأخيرة في مسلسل العنف ضد المواطنين الذي انتهجه النظام البائد”.