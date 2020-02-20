الحقيل يزور المستفيدين من برامج الإسكان ويؤكد حرص القيادة على تقديم أجود الخدمات للمواطنين

أعرب عدد من المستفيدين من برامج الإسكان عن سرورهم وتقديرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلون سبيل في إسعادهم وتحقيق رغباتهم بتمكين السكن المناسب لهم، مشيدين بجهود وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وتحقيقه توجيهات خادم الحرمين بـ “تسهيل الإجراءات وتوفير مزيد من الخدمات بجودة عالية للمواطنين والمواطنات والتوسع في عدد من البرامج التي تمس حاجاتهم الرئيسة ومن أهمها برنامج الإسكان”.

جاء ذلك خلال قيام “الوزير المغير” ماجد الحقيل بزيارة عدد من المستفيدين الذين تسلموا مفاتيح منازلهم الجديدة والتأكد من أنها تحقق رغباتهم، والوقوف على جودة المرافق والخدمات المقدمة لهم وأنها نفذت بأعلى المواصفات والمقاييس، مؤكداً أن الفضل بعد الله، يعود إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-في تسريع تسليم الآلاف من الوحدات السكنية لمستحقيها وأن العمل يتواصل لتلبية احتياجات المزيد من الأسر في جميع مدن ومحافظات المملكة.

وفي فيديو متداول أظهر تكامل جهود أمراء المناطق مع وزير الإسكان ماجد الحقيل لتقديم الخدمات والسكن الملائم للمواطنين من خلال تسليم المستفيدين مفاتيح مساكنهم الجديدة.

ويظهر الفيديو أن زيارات “الوزير المغير” للمواطنين في منازلهم يقودها الأريحية والبساطة وحسن التعامل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم والتأكيد أنه وضع في هذا المكان لخدمتهم، مستلهماً من الملك سلمان وولي عهده بساطتهما في استقبال المواطنين في مجالسهم والاستماع إليهم بتودد وبشاشة واهتمام.

كما أظهر الفيديو تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل عددًا من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لها في عدد من مناطق المملكة، ولقائه بالمطورين والمقاولين مشدداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كافة الأعمال، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبّي تطلّعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

يذكر أن “الوزير المغير” أتاح عدداً من الخدمات، بالإضافة إلى الخيارات السكنية المتنوعة، تشمل خدمة المستشار العقاري والقرض الإضافي الحسن للعسكريين في الخدمة، ومبادرة القروض العقارية للذين تجاوزوا 50 عامًا، ودعم ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب خدمة الحجز الإلكتروني والاستحقاق الفوري عبر بوابة “سكني” الإلكترونية، وكذلك مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات.