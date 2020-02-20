أخطاء فادحة تثير مخاوف الهلاليين من حارسهم الجديد

تسببت المستويات المتراجعة التي قدمها الحارس محمد الجدعاني خلال المواجهات الماضية لفريقه نوعاً من الإحباط لجماهير الهلال، التي تعول كثيراً على الحارس الذي سينضم لكتيبة الزعماء ابتداءاً من الموسم المقبل.

واستقبل الجدعاني خلال مواجهة فريقه مساء اليوم أمام الفيحاء دورياً هدفين كانت له أخطاء فادحة فيها أدت إلى خسارة الوحدة لنقاط المباراة، كما سجل الجدعاني هدفاً في مرماه خلال مواجهة الاتفاق في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري.

يذكر أن انضمام الجدعاني لنادي الهلال جاء بعد دخوله الفترة الحرة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسيبدأ بالمشاركة مع الفريقابتداءاً من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده بشكل كامل مع ناديه الوحدة.