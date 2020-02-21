المملكة تبحث أداء بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، مساء اليوم، بمقر الأمم المتحدة، في اجتماع نظمته الوفود الدائمة لكل من الصين وباكستان واندونيسيا والمغرب، وبحضور وكيل الامين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أداء بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأفضل السبل لزيادة فعالية أداء عمليات حفظ السلام، وآلية بناء القدرات خاصة في مجال التدريب ، في ظل عمل البعثات في بيئات أكثر خطورة وتعقيدًا، وقدرتها على الوفاء بولاياتها ومواجهة العديد من التحديات بما في ذلك قيود الموارد.

كما تطرق الاجتماع لأهمية تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في عمليات حفظ السلام، ووضع توصيات حول كيفية تحسين وتعزيز بناء قدرات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

شارك في الاجتماع رئيس لجنة نزع السلاح والأمن الدولي عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار منصور بن طلق المطيري.