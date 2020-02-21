علي الغثيمي يكتب… الامن الصحي.. أمن للوطن

تولي حكومه خادم الحرمين الشريفين اهتماما خاصاً بالأمن الصحي في المملكه العربيه السعوديه وتخصص سنوياً ميزانيه ضخمه يتم صرفها بسخاء لتطوير الخدمات الصحيه بشقيها العلاجي والوقائي وتقدر ميزانيه الخدمات الصحيه 1440-1441 باكثر من 75 مليار ريال تصرف على كافه ابواب وبنود وبرامج الخدمات الصحيه من بنيه تحتيه وتطوير واستقطاب الموارد البشريه وتجهيزات طبيه وغير طبيه وذلك غير منظومه خدمات صحيه منتشره في كافه انحاء الوطن تغطي المدن والقرى باكثر من 470 مستشفى عام وخاص واكثر من 4000 مركز رعايه حكومي ومجمعات وعيادات خاصه وباجمالي اسره اكثر من 70 الف سرير .

هذا الدعم الحكومي و الاهتمام بالشان الصحي يأتي انطلاقًا من النظام الاساسي للدوله وايماناً بأن الامن الصحي جزء من امن الوطن سلامه المواطنين والمقيمين والزائرين .

ان الامن الصحي يعتبر جزء من الامن الانساني الشامل .

حيث تضمن تقرير هيئه الامم المتحده اللذي صدر عام 1994 الاشاره الى تنميه المجتمعات واساسيات حياه البشر وأمنهم الذي يشكل منظومه متكامله منها (الامن العام , الامن الصحي , و الغذائي , و الاقتصادي , والسياسي) و هي منظومه امنيه اساسيه لحياه استقرار وازدهار الشعوب .

ان حمايه المجتمع من الاخطار الصحيه والغذائيه تتطلب جهودا كبيره للرقابه على المواقع الصحيه والغذائية وتطبيق المعايير والاشتراطات والأنظمة في هذه المواقع وتنفيذ ذلك عن طريق موارد بشريه مؤهله ومدربه ومصنفه في مجالاتها الصحيه والمام بالمخاطر الصحيه وطريقة التعامل معها لحماية المجتمع .

ان قطاع الخدمات الصحيه المتعلقه بالامن الصحي يحتاج الى اشراف المباشر للقياديين في القطاع العام والخاص وتقييم مستمر لكل معيار والتركيز على:

– رفع كفاءه العنصر البشري والتدريب المستمر.

– رفع كفاءه التشغيل في المباني و تطبيق اشتراطات السلامه والتجهيزات.

– التركيز على الاماكن الحرجه في المستشفيات العامه والخاصه التي قد تكون مهدده للامن الصحي للمراجعين والعاملين ومنها اقسام الطوارئ والعيادات والفحص المبدئي لاي مشاكل صحيه تسبب العدوى.

– التركيز على مراكز فحص العماله لاهميه التاكد من خلوهم من اي أمراض معدية وسلامه الاجراءات و تطبيق المعايير عند فحص العماله لخطوره اهمال ذلك الذي قد يؤدي الى اخطار صحيه في المجتمع .

– تعاون كافه اجهزه الدولة وتعاون القائمين على هذه المواقع الصحيه من مدراء وملاك وعاملين واستشعار القيم والحس الوطني.

نتمنى لوطننا المملكه العربيه السعوديه ولكافه المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين وكافه زوار الوطن السلامه ودعواتنا بدوام الامن الصحى للمجتمع والوطن.

*متخصص في الاداره

ومهتم بالتنميه