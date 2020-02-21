مانشستر يونايتد وإنتر يقتربان من دور الـ16 بالدوري الأوروبي

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من التأهل لدور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد اقتناصه تعادلاً بطعم الفوز من أرض مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1، اليوم الخميس، في ذهاب دور الــ32 من المسابقة.

وتقدم كلوب بروج عن طريق ايمانويل بونافنتور في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الفرنسي أنطوني مارسيال هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي مباراة أخرى وضع إنتر ميلان الإيطالي قدماً في دور الستة عشر، بعد فوزه على مضيفه لودجوريتس البلغاري 2-0.

وحقق سبورتنغ لشبونة البرتغالي فوزاً ثميناً 3 / -1 على ضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي، ليصبح قريبا من بلوغ دور الستة عشر.

ويكفي سبورتنج الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة الذي سيقام بمدينة اسطنبول التركية يوم الخميس القادم للصعود إلى الدور المقبل، فيما يتعين على باشاك شهير الفوز 2-0 على الأقل من أجل الاستمرار في البطولة.

واقتنص خيتافي الإسباني فوزاً ثميناً 2-0 من ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، ليقترب خطوة هامة من التأهل لدور الستة عشر.

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء كلوج الروماني وضيفه أشبيلية الإسباني، كما تعادل كوبنهاغن الدنماركي مع ضيفه سيلتيك الإسكتلندي بالنتيجة ذاتها.

وأصبح يكفي إشبيلية وسيلتيك التعادل السلبي في جولة الإياب التي ستقام بملعبيهما من أجل الصعود لدور الستة عشر.

وفي باقي المباريات، اكتسح اينتراخت فرانكفورت ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي 4-1، وفاز شاختار دونتيسك الأوكراني على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-1.