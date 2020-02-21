560 ألف دولار مكافآت للأندية السعودية بعد مرور جولتين من الأبطال

وصل إجمالي المكافآت التي استحقتها الأندية السعودية الأربع المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، 1ر2 مليون ريال سعودي (560 ألف دولار)، والتي يقدمها الاتحاد الآسيوي للفرق المشاركة في البطولة.

ويمنح الاتحاد الآسيوي مبلغ 60 ألف دولار لكل فريق يلعب خارج أرضه، و50 ألف دولار عن كل فوز، و10 آلاف دولار عن كل تعادل.

وضمن كل من الهلال والتعاون مكافأة إعانات السفر ومكافآت الأداء (160 ألف دولار)، بعد حصدهما ست نقاط في مباراتيهما ضمن دوري المجموعات، حيث فاز الهلال في مباراتيه أمام خودرو الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي بنتيجتي 2-0 و2-1 على الترتيب، في حين فاز التعاون على الشارقة الإماراتي 1-0، وعلى الدحيل القطري 2-0.

وسيحصل النصر والأهلي على (120 ألف دولار) لكل منهما، بعد تعادل النصر في الجولة الأولى أمام السد القطري 2-2، وفاز في الجولة الثانية على العين الإماراتي 2-1، فيما تعادل الأهلي في الجولة الأولى أمام الوحدة الإماراتي1-1، وفاز في الجولة الثانية على حساب الاستقلال الإيراني 2-1.