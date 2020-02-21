الذهب يرتفع متجها لأفضل أداء أسبوعي

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبع سنوات اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهر ونصف الشهر، في الوقت الذي تلقى فيه الطلب على أصل الملاذ الآمن الدعم من ارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية.

وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1625.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0409 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2013 عند 1626.27 دولار في وقت سابق من الجلسة. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار 2.5 بالمئة

وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير كانون الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1627.40 دولار.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني “يبدو أن التركيز الرئيسي للذهب ينصب على الضبابية التي تكتنف الفيروس… وانتشاره في أنحاء العالم” مضيفا أن تأثير الوباء على السياحة والسفر والنمو يؤجج الطلب على المعدن الأصفر.

وتراجعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي دفعت فيه أنباء عن زيادة حالات الإصابة في بكين والخارج الصناديق إلى التدافع صوب الأصول الأمريكية الآمنة، مما رفع الدولار لأعلى مستوى في ثلاث سنوات.

وحذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا “هشا للغاية” في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2689.06 دولار للأوقية، لكنه مرتفع نحو 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تسجيل أقوى أداء أسبوعي في أكثر من شهر.

وصعد المعدن الذي يُستخدم في التحفيز بقطاع السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2841.54 دولار في وقت سابق من الأسبوع بفعل مخاوف بشان المعروض.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.44 دولار وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب، بينما صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 980 دولارا.