إيران: 9 وفيات جديدة بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن عدد الوفيات بسبب فیروس کورونا في إيران بلغ 9 ضحايا، وأن مستشفى كامكار عرب نیا، في قم الإيرانية وحده شهد وفاة 8 مصابين.

ونقل موقع قناة الحرة، عن “إيران إنترناشيونال” أن “سيدة في الـ 35، توفيت في مستشفى الإمام الرضا في قم. كما نقل عاملان في مستشفى كامكار-عرب نیا إلی وحدة العناية المركزة”.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين في مدينة قم.

كما ذكر الموقع أن التقارير تؤكد تعدد الإصابات بفيروس کورونا في مشهد، لكن المسؤولين الإيرانيين لم يعلقوا علی هذه المعلومات، حتى الآن.