حفتر: سنواجه “الغزاة الأتراك” حال فشل المفاوضات الليبية

أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، أنه سيواجه “الغزاة الأتراك” عسكريًا في ظل مساندة أنقرة لحكومة الوفاق وميليشياتها، حال فشل المباحثات الليبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وصرح لوكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية: “في حال لم تتوصل مفاوضات جنيف إلى إرساء السلام والأمن في البلاد ولم يعد المرتزقة من حيث أتوا عندها ستقوم القوات المسلحة بواجبها الدستوري للدفاع عن البلاد من الغزاة الأتراك-العثمانيين”.

وقال: “لقد نفذ صبرنا”، مضيفًا: “مفاوضات جنيف لن تفضي إلى نتيجة إلا إذا انسحب المرتزقة الأتراك والسوريون وتوقفت تركيا عن تسليم أسلحة لطرابلس وتم تصفية الجماعات الإرهابية”.