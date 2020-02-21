الفنان باسم سمرة يعتدي على محمد رمضان.. ويصرّح «أخ وزميل»!

شهد حفل زفاف شعبي أحياه الفنان محمد رمضان، وانتشرت مقاطع منه، حالة شد وجذب، بينه وبين الفنان باسم سمرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد الواقعة، والتي ظهر فيها باسم سمرة، وهو يعتدي على محمد رمضان.

ولم يتضح سبب الاعتداء حتى الآن.

في السياق، نشرت مواقع مصرية أن الفنان باسم سمرة نفى ما تردد عن اعتدائه على الفنان محمد رمضان.

وقال سمرة، في تصريحات صحفية، أن الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان في أحد الأفراح الشعبية منذ فترة كبيرة. مضيفا: “مفيش حاجة بيني وبين رمضان وهو أخ وزميل عزيز”.