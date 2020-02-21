لاعب عمره 53 عاما يستعد للعودة إلى منافسات الدوري الياباني الممتاز

أبدى كازويوشي ميورا البالغ من العمر 53 عاما، والذي يعد أكبر لاعب كرة قدم في العالم، سعادة بالغة بأن الموسم رقم 35 له في الملاعب سيشهد عودته من جديد لمنافسات الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعد انتظار طويل.

ويلعب ميورا، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ53 الأسبوع المقبل، ضمن صفوف يوكوهاما إف.سي الصاعد للدوري الممتاز، وسيستهل مشواره في الموسم الجديد الذي افتتحت منافساته اليوم الجمعة، بلقاء فيسيل كوبي بعد غد الأحد.

وقال المهاجم المخضرم: “حماسي لكرة القدم لم يتغير منذ أن بدأت مشوار الاحتراف وأنا في الثامنة عشر من عمري”.

وكان ميورا قد توجه إلى البرازيل وهو في الخامسة عشر من عمره بهدف أن يصبح لاعب كرة قدم محترف، وعاد إلى اليابان بعدها بثمانية أعوام.

ويلعب ميورا لفريق يوكوهاما إف.سي منذ عام 2005، وقد خاض 89 مباراة مع المنتخب الياباني سجل خلالها 55 هدفا ويعد واحدا من الرموز البارزة في بلاده.

وشارك ميورا في ثلاث مباريات فقط خلال الموسم الماضي الذي حسم خلالها يوكوهاما إف.سي صعوده من جديد إلى الدوري الممتاز بعد غياب دام 13 عاما، لكن رغم قلة مشاركاته، يرى اللاعب نفسه قائدا للفريق.

وقال ميورا في تصريحات لقناة “تي.بي.إس” التليفزيونية: “بالطبع لم أعد على ما كنت عليه وأنا في العشرينيات، عندما كنت أمرر وأتحرك وأسجل في الوقت نفسه، فالآن علي أن أقود وأدفع الفريق”.

وقال ميورا إنه يتمنى أن يقدم أداء جيدا في التدريبات أملا في المشاركة أمام فريقه السابق فيسيل كوبي، الذي يضم حاليا النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وقال ميورا إنه يتوقع موسما صعبا يجب على الفريق بذل جهد كبير خلاله من أجل تفادي الهبوط مجددًا.