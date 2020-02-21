وفاة شخص إثر نشوب حريق داخل شقة بحي العتيبية في مكة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تبلغت في تمام الساعة 04:05 عن وجود حريق بشقة بحي العتيبية ومشاهدة ألسنة اللهب من الخارج.

‏وعلى الفور، جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة وبالوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار وقامت الفرق بعمليات الإخلاء وإخماد الحريق ونتج عن ذلك وفاة شخص في العقد الثالث من العمر.

وشدد “القرني” على ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وأهمها كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.