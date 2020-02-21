الإمارات.. الإعلان عن إصابتين جديدتين بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني، التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

وقالت الوزارة في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إنها تفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما، والآخر من بنغلاديش ويبلغ من العمر 39 عاما، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أنه بهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقًا، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.